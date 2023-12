Journée Portes Ouvertes Campus BUC Ressources Buc, 3 février 2024, Buc.

Journée Portes Ouvertes Samedi 3 février 2024, 09h30 Campus BUC Ressources Entrée gratuite et libre. Il est conseillé de s’inscrire aux conférences

Cette journée s’adresse à tous les futurs étudiants, lycéens et leurs parents, demandeurs d’emploi ou salariés en recherche d’évolution ou de reconversion.

Des conférences vous permettront de vous faire une idée plus précise des formations proposées dans le domaine du médico-social. Elles seront complétées par des échanges avec l’équipe pédagogique sur les enseignements, l’organisation des études, l’apprentissage, les débouchés…

Des étudiants seront présents pour témoigner et vous faire visiter le campus.

Programme des conférences

Educateur Spécialisé (10h, 11h30 et 14h)

Educateur de Jeunes Enfants (10h et 14h)

Assistant de Service Social (10h et 14h)

Moniteur Educateur (10h)

Accompagnant Educatif et Social (10h)

Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (14h)

CAFERUIS et DEIS (10h et 14h)

Campus BUC Ressources 1 bis rue Louis Massotte, 78530 BUC Buc 78530 Yvelines Île-de-France