Campus Bouloie-Temis Le campus comestible Besançon, 29 juin 2022, Besançon.

2022-06-29 15:00:00 – 2022-06-29 20:00:00

15h Balade biodiversité : Explorez le Campus à la rencontre du vivant

17h Cueillette de plantes comestibles

18h30 Disco Soupe : session de cuisine collective dans une ambiance festive !

20h Repas partagé (à partir de ce qui aura été préparé)

Pendant 2 semaines : des journées thématiques avec des ateliers ludiques et créatifs, des jeux et des soirées conviviales gratuit.e.s et ouvert.e.s à tou.te.s pour expérimenter des usages du sol et s’approprier le Campus Bouloie-Temis !

C’est quoi le projet ?

Communauté universitaire et riverain.es, ensemble, réapproprions-nous les parcelles délaissées, redonnons un usage à la terre, créons du lien entre les humains et les non-humains, rendons perméable le Campus à la ville et au reste du vivant !

Venez participer aux ateliers et chantiers pour imaginer et expérimenter des futurs possibles pour le campus !

Qui sommes-nous ?

Pendant 6 semaines, Léna (architecte D.E et urbaniste), Virgile (Formateur et concepteur de paysages nourriciers) et Manon (architecte D.E) s’installent à l’Université Bouloie-Temis pour imaginer avec vous le futur du Campus !

ET rdv tous les jours de 12h a 14h devant la Bruit-gite, la caravane-atelier de Léna, Manon et Virgile pour partager de façon ludique votre vécu du campus !

