Rennes Forum de rentrée / Campus Beaulieu Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes, 7 septembre 2023, Rennes. Forum de rentrée / Campus Beaulieu Jeudi 7 septembre, 11h30 Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Les services universitaires, associations étudiantes et partenaires de l’université se mobilisent. Forum d’informations, balade géocaching et de nombreuses animations. Profitez de cet événement d’accueil pour rencontrer tous les acteurs de la vie universitaire, passer un moment convivial et retirer votre pack de bienvenue à remplir de cadeaux ! Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) allée de beaulieu rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes

Lieu
Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43)
Adresse
allée de beaulieu rennes
Ville
Rennes
Departement
Ille-et-Vilaine

