Cet événement inédit prend la forme d’un chapiteau installé au coeur du Campus de Beaulieu.

Certaines activités se répétent chaque jour (groupe « récits » qui travaille sur une restitution et atelier « carte sensible » qui se concluera avec une proposition en fin de semaine.

D’autres ateliers, ouverts à toutes et tous, sont proposés au quotidien.

Lundi 5 juin

Atelier Do It yourself – création de capteurs

Atelier rencontre avec Louis – A.N.E.T.H : « transition entre adaptation et évolution »

Atelier/rencontre « Peut-on (et doit-on) changer le comportement d’autrui ? L’exemple des comportements écologiques »

Carte blanche 1. 18h-20h30. CNV empathie – auto empathie- estime de soi (avec Erwan Crombez).

Carte blanche 2. construction banderoles / défense juridique.

Mardi 6 juin

Atelier 1 : Animation de jeux autour des transitions (étudiant.es DUT CS en alternance)

Atelier 2 : Balade sur le campus avec Nicolas Pajot (chef de service espace vert du campus)

Carte blanche 1. Rustinerie. Atelier auto-réparation au département CS

Carte blanche 2. Bricolage palette

Captain Frog. Poésie électrique

Mercredi 7 juin

Atelier 1. Atelier Do It yourself – (avec Camille Bisson du fablab)

Atelier 2 : arpentage autour de la BD « »Il est où le patron ? Chroniques paysannes » par Maud Bénézit et les paysannes en polaire (animation étudiant.e.s de CS)

Atelier 2. CNV empathie – auto empathie- estime de soi (avec Erwan Crombez).

Atelier 3. 15h30-17h30. Rencontre avec Nepthys Zwer, autour de la cartographie

Carte blanche: R2R/ soulèvements de la terre

Soirée jeux

Jeudi 8 juin

Atelier 1. 9h-12h : fresque du numérique (animation Rémy Sergent, étudiant Rennes2)

Atelier 2. 10h-12h : Atelier/ rencontre avec Filipe Drapeau Contim (philosophe, Univ Rennes)

Atelier 1. 14h-16h : Atelier/ rencontre avec Jean Badaroux (ex directeur Territoire) autour de la densification urbaine

Atelier 2 : atelier ciné-débat autour du court métrage « Bachar à la ZAD » (animation étudiant.e.s de CS

Carte blanche: Pour une transition par le bas : l’autonomie comme réponse au défi écologique ? » (avec Louis, A.N.E.T.H)

FEST NOZ

Vendredi 9 juin

Restitution carte sensible + fanzine

Contact :

Sandrine Rospabé – sandrine.rospabe@univ-rennes.fr

Enseignante-chercheuse

Ambassadrice développement durable Université de Rennes

