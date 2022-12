Don de sang ⦁ Campus Beaulieu Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Don de sang ⦁ Campus Beaulieu 17 – 19 janvier 2023 Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43)

Sur rendez-vous (compter 1h de présence sur la collecte)

Les réserves sont fragiles, Il est nécessaire que les dons de sang s’accentuent dans les semaines à venir ! N’attendez plus, prenez RDV pour votre don. Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) allée de beaulieu rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://www.dondesang.efs.sante.fr »}] 650 dons sont nécessaires chaque jour en Bretagne . Partagez votre pouvoir ! Donnez votre sang Maintenant c’est urgent!

Et pourquoi ne pas prendre rendez-vous à plusieurs !? Venez ensemble donner votre sang et passer un moment convivial !

Merci à toutes et tous pour votre engagement et votre mobilisation dans cette mission de santé publique !

L’application « dondesang » est utilisable sur vos smartphones ! Pouvez-vous faire un don ? Allez sur l’onglet « puis-je donner ? » avant de prendre votre RDV et répondez aux questions ! Pour offrir son sang, il faut : Etre âgé de 18 à 70 ans révolus

Peser plus de 50kg et répondre aux conditions d’aptitude au don (santé, modes de vie…)

Se munir d’une pièce d’identité

Bien s’hydrater ; bien manger Pour plus d’informations sur les conditions et contre-indications

