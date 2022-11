L’armoire des étudiants (vide-dressing) Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’armoire des étudiants (vide-dressing) Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43), 23 novembre 2022, Rennes. L’armoire des étudiants (vide-dressing) Mercredi 23 novembre, 12h00 Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Dans le cadre de la Semaine Étudiante/Européenne de Réduction des Déchets, des étudiant·e·s de l’ESIR organisent un vide-dressing solidaire « Armoire des Étudiants »,gratuit et ouvert aux étudiant·e·s. Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) allée de beaulieu rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://etudiant.univ-rennes1.fr/semaine-etudiante-de-la-reduction-des-dechets-1 »}] Collecte : le mardi 15 novembre de 12h00 à 14h00 à l’ESIR (bâtiment 42)

le jeudi 17 novembre de 15h30 à 17h30 au Hall des associations (bâtiment 43) Récupérés : vêtements en bon état et propres (pas de chaussures ni d’accessoires Distribution mercredi 23 novembre de 12h à 17h30 Une opération soutenue par l’association « Secours populaire » En savoir plus sur la Semaine Etudiante de la Réduction des Déchets Dans le cadre de la semaine étudiante de la réduction des déchets, plusieurs actions sont proposées à l’Université de Rennes 1 pour mettre en valeur les initiatives des étudiant·e·s et des associations étudiantes autour des enjeux de la réduction des déchets. Programme complet en ligne ici

