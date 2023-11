Permanence Flash / Se projeter (Réorientation · Stages) Campus Beaulieu – Bâtiment 2A Rennes, 21 novembre 2023, Rennes.

Permanence Flash / Se projeter (Réorientation · Stages) Mardi 21 novembre, 13h00 Campus Beaulieu – Bâtiment 2A Sans rendez-vous

MARDI 21 NOVEMBRE (13H-15H)

Envie de changer de voie ?

Vous vous interrogez sur votre choix de filière ?

Vous vous demandez si vous voulez rester ou changer ?

Vous avez des doutes sur votre projet ?

Les conseillères du SOIE pourront vous faire connaître les possibilités de changement de filière et/ou de réorientations.

> Découvrez les différentes possibilités de réorientation et les témoignages des étudiants sur le site du SOIE.

A la recherche de votre stage ?

Vous envisagez de faire un stage pour découvrir un métier, un secteur d’activité et vous ne savez pas par où commencer ?

Venez en parler, les conseillères du SOIE sont là pour vous accompagner dans votre démarche.

> Tout au long de l’année découvrez des offres exclusives sur le Career Center de l’Université de Rennes et rendez-vous du 14 au 16 novembre au Forum Pro’Fil & Co pour rencontrer les entreprises qui recrutent !

A votre rencontre sur les campus

Le SOIE se déplace pour répondre à toutes vos questions, rendez-vous de 13h à 15h dans le hall de votre faculté pour obtenir toutes les réponses sur la réorientation au second semestre et la recherche de stages :

Mardi 07 novembre – Campus de Beaulieu

Jeudi 09 novembre – Faculté de droit et de science politique

Mardi 14 novembre – Campus de Beaulieu

Jeudi 16 novembre – Faculté des sciences économiques

Mardi 21 novembre – Campus de Beaulieu

Jeudi 23 novembre – Faculté de droit et de science politique

Retrouvez le programme sur le site du SOIE

Le SOIE vous accueille toute l’année sur rendez-vous, d’autres permanences flashs seront proposées sur d’autres thématiques :

En mars : L’aide à la candidature (lettres de motivation, entretiens…)

Campus Beaulieu – Bâtiment 2A 263 avenue du Général Leclerc Rennes Rennes 35042

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T13:00:00+01:00 – 2023-11-21T15:00:00+01:00

permanence études