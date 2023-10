Google Ateliers Numériques / Formation Marketing Digital Campus Beaulieu – Bâtiment 2A Rennes, 30 octobre 2023, Rennes.

Du 30 au 31 octobre 2023

L’Université de Rennes, en partenariat avec Google France, vous propose une formation gratuite en marketing numérique.

Venez développer vos compétences digitales et booster votre CV !

Au programme : développer une présence en ligne, se familiariser avec les moteurs de recherche, s’immerger dans les réseaux sociaux, ateliers pratiques…

Délivrée par des experts, cette formation gratuite est à destination des étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s de l’Université de Rennes. Elle est également accessible aux étudiant·e·s des établissements partenaires. Cette formation vise à acquérir des compétences clés à maîtriser dans un monde digital : culture digitale, marketing et communication en ligne…

Si vous êtes disponible les 30 & 31 octobre 2023, n’hésitez pas à participer à ces 2 jours de formation pour renforcer vos compétences digitales et booster votre CV.

Programme

Lundi 30 octobre :

> 9h – 12h30 : Création de site web : les étapes pour se lancer.

SEO : comment référencer un site internet ?

> 14h – 16h30 : Comment créer des contenus performants pour gagner en visibilité sur internet ?

Mardi 31 octobre :

> 9h – 12h30 : Comment promouvoir une activité avec la publicité en ligne ?

Témoignage d’un professionnel

> 14h – 16h30 : Comment attirer du trafic en point de vente ?

L’inscription à la formation est gratuite mais obligatoire.

Campus Beaulieu – Bâtiment 2A 263 avenue du Général Leclerc Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:00:00+01:00 – 2023-10-30T16:30:00+01:00

2023-10-31T09:00:00+01:00 – 2023-10-31T16:30:00+01:00