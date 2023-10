Permanence Flash / Envie d’entreprendre ? Campus Beaulieu – Bâtiment 2A Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Permanence Flash / Envie d’entreprendre ? Campus Beaulieu – Bâtiment 2A Rennes, 10 octobre 2023, Rennes. Permanence Flash / Envie d’entreprendre ? Mardi 10 octobre, 13h00 Campus Beaulieu – Bâtiment 2A Sans rendez-vous MARDI 10 OCTOBRE (13H-15H) Des questions sur l’entrepreneuriat ? Vous avez une idée de création d’entreprise ?

Vous pouvez intégrer votre projet à votre cursus universitaire.

Rencontrez le SOIE pour faire le point sur vos envies d’entreprendre. > Découvrez les différents dispositifs sur le site du SOIE A votre rencontre sur les campus Le SOIE se déplace pour répondre à toutes vos questions, rendez-vous de 13h à 15h dans le hall de votre faculté pour obtenir toutes les réponses sur la césure et la mobilité internationale : Jeudi 12 octobre – Faculté de droit et de science politique

Mardi 17 octobre – Campus de Beaulieu

Jeudi 19 octobre – Faculté des sciences économiques Une seconde permanence consacrée à l’entrepreneuriat sera proposée le jeudi 19 octobre à la Faculté des sciences économiques. Retrouvez le programme sur le site du SOIE Le SOIE vous accueille toute l’année sur rendez-vous, d’autres permanences flashs seront proposées sur d’autres thématiques : En novembre : Se projeter (réorientation et stages)

