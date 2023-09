Protection animale Campus Agro Paris-Saclay Palaiseau Catégories d’Évènement: Essonne

Palaiseau Protection animale Campus Agro Paris-Saclay Palaiseau, 5 octobre 2023, Palaiseau. Protection animale 5 octobre – 13 novembre Campus Agro Paris-Saclay Entrée libre Le 05 octobre 1843, le préfet de police de Paris signe un arrêté qui interdit aux cochers de frapper leurs chevaux avec leur fouet. Le 1er document protégeant l’animal pour lui-même apparait.

A l’occasion cette date anniversaire, biblioCAPS, la bibliothèque du Campus Agro Paris-Saclay accueille l’exposition « Protection animale », créée par le Pôle Images d’AgroParisTech en partenariat avec le Musée du Vivant.

L’exposition met à l’honneur de nombreux objets issus des collections du Musée du Vivant.

Les évolutions de la protection animale, notre rapport à l’animal et son omniprésence dans l’art et la société constituent le cœur de cette exposition que vous pourrez découvrir à partir du 05 octobre jusqu’au 13 novembre 2023. Campus Agro Paris-Saclay 22 place de l’Agronomie – Palaiseau Palaiseau 91120 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T08:00:00+02:00 – 2023-10-05T19:30:00+02:00

2023-11-13T08:00:00+01:00 – 2023-11-13T19:30:00+01:00 animal Musée du Vivant Alika Lindbergh / Musée du Vivant – AgroParisTech Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Campus Agro Paris-Saclay Adresse 22 place de l'Agronomie - Palaiseau Ville Palaiseau Departement Essonne Lieu Ville Campus Agro Paris-Saclay Palaiseau latitude longitude 48.714375;2.1942

Campus Agro Paris-Saclay Palaiseau Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palaiseau/