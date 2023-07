Visite libre ou guidée du Campus Agro-environnemental 62 Campus Agro-environnemental 62 de Tilloy Tilloy-lès-Mofflaines, 16 septembre 2023, Tilloy-lès-Mofflaines.

Visite libre ou guidée du Campus Agro-environnemental 62 16 et 17 septembre Campus Agro-environnemental 62 de Tilloy Sur inscription, restauration et bar payants sur place

Venez découvrir cent ans d’évolution de l’enseignement et des pratiques agricoles ; l’ouverture de l’agriculture vers des formations liées à l’environnement et aux enjeux actuels.

Les journées du patrimoine sont l’occasion, à la fois, de visiter les bâtiments, des archives, des techniques historiques et de rencontrer des anciens de ce lieu emblématique. Découvrez une exposition dédiée aux matériels agricoles utilisés avant la guerre, agrémentée de démonstrations de travaux avec des animaux.

Un établissement centenaire c’est une école qui grandit avec son époque et qui est tournée vers l’avenir.

Campus Agro-environnemental 62 de Tilloy 1 rue de Cambrai, 62217 Tilloy-lès-Mofflaines Tilloy-lès-Mofflaines 62217 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00