Noël au Parc du Touron Campsegret, 4 décembre 2023, Campsegret.

Campsegret,Dordogne

Noël au Parc du Touron Parade Disney (magic party) et visite du Père Noël à 11h30 et 16h00.

Activité pâtisserie « biscuits de noël » tout au long de la journée.

Tél : 05 53 73 84 70. Parc du Touron.

Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas at Parc du Touron Disney parade (magic party) and visit from Santa Claus at 11.30am and 4pm.

Christmas cookies » baking activity throughout the day.

Tel: 05 53 73 84 70. Touron Park

Navidad en el Parc du Touron Desfile Disney (fiesta mágica) y visita de Papá Noel a las 11.30 y a las 16 h.

Actividad de repostería « Galletas de Navidad » durante todo el día.

Teléfono: 05 53 73 84 70. Parque del Touron

Weihnachten im Parc du Touron Disney-Parade (Magic Party) und Besuch des Weihnachtsmanns um 11:30 und 16:00 Uhr.

Backaktivität « Weihnachtsplätzchen » den ganzen Tag über.

Tel: 05 53 73 84 70. Parc du Touron

Mise à jour le 2023-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides