Spectacle « Les pirates Campsois » Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, 16 juillet 2023, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel.

Camps-Saint-Mathurin-Léobazel,Corrèze

Des effets spéciaux qui feraient rougir James Cameron ! Des cascades que Tom Cruise lui-même n’oserait pas réaliser! De la musique encore plus cool que celle d’ Ennio Morricone ! Et surtout, beaucoup d’éclats de rire !.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Special effects that would make James Cameron blush! Stunts that Tom Cruise himself wouldn’t dare perform! Music even cooler than Ennio Morricone’s! And above all, lots of laughs!

Efectos especiales que harían sonrojar a James Cameron Acrobacias que ni el mismísimo Tom Cruise se atrevería a realizar Música aún más genial que la de Ennio Morricone Y, sobre todo, ¡muchas risas!

Spezialeffekte, die James Cameron erröten lassen würden! Stunts, die selbst Tom Cruise nicht wagen würde! Musik, die noch cooler ist als die von Ennio Morricone! Und vor allem: viel Gelächter!

Mise à jour le 2023-06-26 par Corrèze Tourisme