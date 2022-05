Camps équitation pour les enfants

2022-08-10 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-11 17:00:00 17:00:00 Pratiquez l'équitation au cours des camps pour enfants au Centre équestre de La Chapelle-Cécelin ! Au programme : randonnée, équitation à cru (sans selle), jeux, feu de camp… Prévoir pique-nique le 1er midi. Emmener couchage et tente. Règlement à la réservation. Tarif : 160€ pour toute la durée du stage. Inscription obligatoire auprès de Mme Desmottes au 06 08 55 70 47 ou à caroline.desmottes@orange.fr

