Camps à la Colombière Hiesville, 3 juin 2022, Hiesville.

2022-06-03 10:00:00 – 2022-06-06 19:00:00 Route des Goueys Le Château Colombière

Hiesville Manche Reconstitution du premier hôpital de campagne alliés. « Opération Kindergarten » Organisé par HBT 44 en collaboration avec Airborne medical reenactment group. associationhbt44@gmail.com

