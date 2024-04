Campredon au jardin CAMPREDON centre d’art L’Isle-sur-la-Sorgue, samedi 1 juin 2024.

Campredon au jardin A 17h: Une visite en musique avec notre animatrice Christine Cornillet Samedi 1 juin, 17h00 CAMPREDON centre d’art réservation conseillée pour la visite guidée maximum 30 places

A 18h: Un rendez-vous littéraire au jardin (Quai des lecteurs avec l’association Les Lecteurs des Sorgues)

A 19h30 -21h: Une visite libre de l’exposition/ Concert & dégustation

CAMPREDON centre d'art 20 rue du docteur tallet, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur L'Hôtel Donadéï de Campredon est une majestueuse demeure du XVlllè siècle en partie protégée au titre des Monuments historiques depuis 1979. Il a été édifié en 1746, le long de l'actuel quai Frédéric Mistral, pour Charles-Joseph de Campredon, issu d'une vieille famille de propriétaires terriens dont les origines remontent au XIVè siècle.

Les plans en furent commandés à Esprit-Joseph Brun, appelé aussi Brun Cadet, devenu en 1736 le gendre de l’architecte avignonnais Jean-Baptiste Franque.

Architecte L’Islois de grand talent, à qui l’on doit de nombreuses réalisations, notamment à L’lsle-sur-la-Sorgue, à Aix-en-Provence et à Marseille, dont le célèbre château Borély.

Présentant une façade sur la rue du Docteur Tallet et une autre sur le jardin, l’Hôtel Donadéï de Campredon déploie une belle architecture sur trois niveaux.

L’élégante fontaine au fond du jardin a été édifiée par Jean-Ange Brun, frère ainé d’Esprit-Joseph Brun, avec lequel il a parfois travaillé, en particulier pour l’hôpital de L’Isle-sur-la-Sorgue.

L’Hôtel particulier a été vendu le 18 janvier 1865 par le Marquis de Lespine, héritier des Campredon, aux religieuses de Saint-Charles. Il a ensuite été acquis par la Ville en 1978, puis restauré avec l’aide de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Depuis 1982, l’Hôtel Donadéï de Campredon reçoit de nombreuses expositions d’art moderne et contemporain. Le centre d’art inauguré en 2010 offre trois niveaux d’exposition sur une surface de 500m² ainsi qu’une magnifique cour pouvant accueillir diverses manifestations : Conférences, lectures, concerts, danses, séminaires. Parkings à proximité

