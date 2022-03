Campra : le destin du nouveau siècle Chapelle royale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Campra : le destin du nouveau siècle

Chapelle royale, le mardi 12 avril à 20:00

Chapelle royale, le mardi 12 avril à 20:00

Le Destin du Nouveau Siècle est une partition de Campra inédite depuis le XVIIIe siècle.La musique splendide (et inconnue !) de Campra, composée juste après L’Europe Galante (1697) et Le Carnaval de Venise (1699), et peu avant Tancrède (1702) – tous des chefs-d’œuvre – présente une alternance équilibrée de courts récits, d’airs solistes, de danses, de chœurs et de doubles chœurs, magnifiques de bout en bout, que l’équipe exceptionnelle réunie par Patrick Bismuth rend enfin au public !

Le Destin du Nouveau Siècle est une partition de Campra inédite depuis le XVIIIe siècle. Opéra-ballet créé à Paris en 1700.

2022-04-12T20:00:00 2022-04-12T22:00:00

