Quand le sport se mêle à la nature 17 – 21 juillet Campotel Roquebrun Tarif modulé en fonction du QF.

Durant cette semaine les jeunes découvriront des sports de pleines nature, le vivre ensemble et quotidiennement les enfants seront sensibilisés à l’environnement.

Il sera proposé diverses activités de pleine nature : canoë, accrobranche, escalade, balade, baignades, grand jeu mais également de la découverte de la biodiversité.

Nous travaillerons autour de ses différents objectifs:

• Développer l’autonomie et la responsabilisation des enfants.

• Apporter des moments de loisirs agréables, enrichissants et motivants

• Respecter le rythme de vie des enfants et des adultes

• Favoriser le respect et la mixité sociale au sein de nos structures

• Encourager l’esprit d’entraide, de solidarité

• Rendre l’enfant acteur et conscient de son action sur l’environnement

• Utiliser les atouts du Territoire et les particularités géographiques de chaque secteur.

Au cours de ce séjour les enfants pourront découvrir les activités physiques et sportives de pleines nature.

Diverses activités proposées:

– Canoë Kayak afin de travailler l’équilibre, la coordination.

– Accrobranche afin de travailler la cohésion, entraide.

– Escalade: travail de la concentration, de l’équilibre et du mental.

– Piscine, afin decouvrir le milieu aquatique.

– Balade naturelle: découverte de la biodiversité

