Ilu’mine Noel 2023 #1 Campo Santo Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Ilu’mine Noel 2023 #1 Campo Santo Orléans, 18 novembre 2023, Orléans. Ilu’mine Noel 2023 #1 18 et 19 novembre Campo Santo Entrée libre Première édition du marché de créateurs Ilu’mine Noël les 18 et 19 novembre 2023 de 10h00 à 18h00. Dans la continuité de Ilu’mine en juin, nous vous proposons une nouvelle version pour Noël. Une trentaine d’exposants partageront leur travail passion avec le public. Artistes, créateurs, artisans dans des domaines et des matières variées. De la céramique, en passant par le bois, du mobilier au design industriel, il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Une tasse pour tata, un luminaire design pour les parents, un coffret savon pour mamie… de quoi gâter toute la famille ! Pour vous restaurer le food truck « le tubercule » sera présent tout le week end ainsi que l’association « Tel est ton combat » qui proposera vin chaud et crêpes. Campo Santo rue Fernand Rabier Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/fullbaseart45/events »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

2023-11-19T10:30:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00 marché de noël marché artisanal Noël Full Base Art Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Campo Santo Adresse rue Fernand Rabier Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Campo Santo Orléans latitude longitude 47.902871;1.909863

Campo Santo Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/