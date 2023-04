Le Marché Médiéval vous accueille au Campo Santo Campo Santo, 5 mai 2023, Orléans.

Horaires

Vendredi 5 et dimanche 7 : de 10h à 22 h

Samedi 6 mai : de 10h à 23 h

Lundi 8 mai : de 10h à 19 h

Remise du prix de la plus belle échoppe attribué par le public

Dimanche 7 mai : 18 h

Un marché médiéval unique et authentique !

Rendez-vous aux deux espaces accueil du marché médiéval et votez pour votre échoppe préférée !

Plongez-vous dans les traditions d’antan en découvrant le savoir-faire des artisans médiévaux.

Au programme : danse, comédie, musique, ferme, jeux médiévaux vous divertiront et amuseront petits et grands.

Retrouvez le service Ville d’Art et d’Histoire d’Orléans et Orléans Val de Loire Tourisme.

Exposition « TIMBRES JEANNE D’ARC ». Par l’Association philatélique du Loiret. Découvrez les images pieuses de Jeanne d’Arc du XIXe et début XXe siècles ainsi que des timbres, lettres et documents émis sur Jeanne de 1929 à nos jours.

Animations pour enfants :

Un univers médiéval ludique adapté pour les plus jeunes proposera des activités surprenantes : la ferme pédagogique, un spectacle de marionnettes, du street art médiéval, un atelier de vannerie et de nombreux spectacles de rue.

Animations proposées par les compagnies : Compagnie du Polisson, A’te’Lier, Compagnie Dovakin, Smedelyn, Pescaluna, Sembadelle

Un espace bébé est aménagé sur le site. Renseignements au point accueil.

Pour une pause gourmande, arrêtez-vous aux tavernes présentes sur le site. Vous pourriez découvrir ou redécouvrir les recettes typiques de l’époque !

Campo Santo Campo Santo, orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T10:00:00+02:00 – 2023-05-05T22:00:00+02:00

2023-05-08T10:00:00+02:00 – 2023-05-08T19:00:00+02:00

