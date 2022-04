“Campo di Marte”. Nathalie Du Pasquier Musée régional d’art contemporain, 14 mai 2022 13:00, Sérignan.

Nuit des musées “Campo di Marte”. Nathalie Du Pasquier Musée régional d’art contemporain Samedi 14 mai, 13h00 Entrée libre

Le Mrac présente la première grande exposition personnelle de Nathalie Du Pasquier dans un musée français.

Commissariat : Luca Lo Pinto

Exposition conçue en co-production avec le MACRO à Rome (Museo di Arte contemporanea di Roma)

L’artiste et designer française l’a conçue comme une Gesamtkunstwerk – une « symphonie silencieuse », selon ses propres mots – composée à partir d’une centaine d’œuvres réalisées entre les années 1980 et aujourd’hui.

Nathalie Du Pasquier envisage le réel comme un catalogue « dont le moindre élément peut être transformé et transporté dans un autre univers ». Elle est fascinée depuis toujours par la relation entre les objets et l’espace dans lequel ils se situent. Au fil des années, ses expérimentations ont pris la forme de peintures, sculptures, dessins, maquettes, constructions, tapis, livres et céramiques — toujours en équilibre entre figuration et abstraction, représentation bidimensionnelle et volume. Sa peinture est « élargie » : elle joue poétiquement avec les harmonies complexes des formes et donne vie aux objets inanimés sans imposer de discours, laissant l’interprétation à celui qui regarde. Une peinture à la fois objet, espace et environnement, où l’on ne fait plus la distinction entre l’œuvre d’art et son support.

Pour Nathalie Du Pasquier, le mécanisme de l’exposition est en effet un outil dynamique grâce auquel elle peut utiliser ses œuvres comme la « matière première » de nouvelles créations. Inclure des œuvres qui datent de plusieurs dizaines d’années et les juxtaposer avec des travaux d’autres époques lui permet de contourner les codes de la rétrospective et de produire une grande installation unique.

Contrastant avec l’immense volume à disposition, l’exposition est installée à hauteur humaine. Nathalie Du Pasquier a travaillé les murs comme s’il s’agissait d’immenses toiles, les peignant de différentes couleurs, et a agencé l’espace pour en faire un ensemble à l’intérieur duquel le visiteur/explorateur peut croiser des peintures, des dessins, des gravures et des constructions tridimensionnelles. Tous ces éléments, assemblés selon différentes logiques, se répondent comme les instruments d’un ensemble musical, dans une joute colorée qui modifie notre perception de l’espace qui les entoure.

L’exposition s’est tenue au MACRO, à Rome, dans la section SOLO/MULTI, rubrique du Musée pour l’Imagination Préventive consacrée à l’exploration des nouvelles manières d’appréhender l’exposition en tant que médium. Une publication sera coéditée à la suite de ces deux expositions.

À propos de Nathalie Du Pasquier

Née à Bordeaux en 1957, elle vit à Milan. Elle se forme en autodidacte et, très tôt, voyage en Afrique, en Australie et en Inde, passant du temps à lire et à observer les autres cultures. En 1979, elle s’installe en Italie, d’abord à Rome, puis à Milan, où elle rencontre plusieurs designers qui la mettent sur la voie de la culture européenne et urbaine du XXe siècle. En 1981, elle devient membre de Memphis, un groupe de designers pour lequel elle va dessiner de nombreux tissus, tapis et autres objets. En 1987, elle décide de se consacrer pleinement à la peinture. Elle s’intéresse à diverses œuvres, de l’Antiquité au XXe siècle, réalise des peintures à l’huile et fait rapidement de la nature morte le thème central de sa production. Avec le temps, l’artiste remplace les objets du quotidien qu’elle représente dans ses peintures par des objets en bois qu’elle construit elle-même. C’est ainsi qu’elle prend le chemin de l’abstraction. Son travail actuel fait dialoguer peinture abstraite et constructions tridimensionnelles disposées dans l’espace. Parmi ses dernières expositions personnelles, on peut citer : BRIC, Mutina for Art, Fiorano Modenese (2019) ; Fair Game Leipzig, GfZK, Leipzig (2019) ; Fair Game, MGLC – International Centre of Graphic Arts, Ljubljana (2018) ; BIG OBJECTS NOT ALWAYS SILENT, ICA, Philadelphie (2017) et Kunsthalle Wien, Vienne (2016).

Situé à Sérignan au bord de la Méditerranée, le Mrac est un lieu artistique et touristique incontournable. Vaste et spacieux avec ses 3200 m², il soutient et présente aussi bien des artistes français qu’internationaux, et invente de nouvelles formes de médiation à l’art. La collection du musée, qui propose au public un regard sur la création des années 1970 à nos jours, vient d’être augmentée d’un dépôt exceptionnel du Fonds national d’art contemporain. En façade, l’ensemble composé de l’œuvre Rotation de Daniel Buren et Les Femmes fatales de Erró, vient d’enrichi par l’installation de Bruno Peinado Il faut reconstruire l’Hacienda.

Le musée, inauguré en septembre 2006 et géré par la région depuis 2010, est installé dans une ancienne cave viticole. En mai 2016, le musée se dote d’un nouvel espace de 430 m², situé au premier étage de la Poste adjacente. Ce développement ambitionne de renforcer l’attractivité du musée à l’échelle de la nouvelle grande région et d’améliorer la mise en valeur de ses collections et la richesse de sa programmation temporaire.

Les salles d’exposition présentent de grands volumes baignés de lumière naturelle. Dans cette atmosphère conviviale et lumineuse, différents espaces s’offrent aux visiteurs: un cabinet d’arts graphiques, des espaces d’expositions permanents et temporaires, et une librairie-boutique.

La collection du musée, forte de plus de 460 œuvres, propose au public un regard sur la création des années 1970 à nos jours. Elle s’articule en grands ensembles mettant l’accent sur certaines périodes de l’histoire de l’art (Paysagisme Abstrait, Art Conceptuel, Supports/Surfaces, Figuration Narrative, scène artistique actuelle), évacuant toute tentative encyclopédique. Composée en partie de dons d’artistes et de collectionneurs de la région, elle offre par là-même un focus sur Supports/Surfaces et la Figuration Narrative.

Grâce à la création de nouvelles réserves en mai 2016, le Mrac bénéficie pour cinq ans d’un dépôt d’œuvres de la collection du Fonds national d’art contemporain gérée par le Cnap. Ce dépôt, exceptionnel de par son ampleur (170 œuvres déposées, soit une augmentation de 38% de la collection du musée) va permettre de découvrir des accrochages de collections plus variés et ancrés historiquement. Par ce dépôt, le Mrac rejoint ainsi une liste prestigieuse de musées français pour lesquels le Cnap a consenti à des dépôts longs, parmi lesquels le Centre Pompidou de Paris, le Capc de Bordeaux ou encore les musées de Saint-Étienne ou de Grenoble.

En façade de l’extension, l’œuvre pérenne de Bruno fait le lien avec le bâtiment initial, tout en proposant une interaction avec celle de Daniel Buren. Avec cette œuvre extérieure, le Mrac, tel un musée à ciel ouvert, devient un élément fort du paysage urbain, interpellant sur leur passage les visiteurs et les passants.

En voiture : A9, sortie Béziers-centre, D 37 ou A9, sortie Béziers-ouest, D 19, Suivre Valras, Sérignan puis Centre administratif et culturel, Coordonnées GPS : Latitude : 43.2804, Longitude : 3.2809, Parking gratuit, En transports en commun : TER ou TGV : arrêt gare de Béziers, Bus à la gare : Ligne 16, direction Valras > Sérignan, arrêt promenade

http://mrac.languedocroussillon.fr

By car: A9, taken(brought) out taken(brought) out Béziers-centre, D 37 or A9, Béziers-ouest, D 19, Suivre Valras, Sérignan then Administrative centre and cultural, GPS Address and phone number: Degree of latitude: 43.2804, Degree of longitude: 3.2809, free Parking lot, In public transportation: TER or TGV(HST): stop(ruling) parks Béziers, Bus at the station: Line 16, direction(management) Valras> Sérignan, stop(ruling) walk Free entry Saturday 14 May, 13:00

Located in Sérignan at the edge of the Mediterranean Sea, Mrac is an inescapable(major) artistic and tourist place. Large and ample with his(her,its) 3200 m ², he(it) supports and presents French artists as well as international, and invents new forms of mediation in art. The collection of the museum, which proposes a look to the public on creation from 1970s to our days, has just been increase by an exceptional deposit(warehouse) of the National Art Collection of Contemporary Art. In facade, the set(group) compound(made up) of work Rotation of Daniel Buren and The femmes fatales de Err ó, comes of enriching by the installation of Bruno Peinado Il needs to rebuild the Hacienda.

The museum, inaugurated in September, 2006 and managed by the region since 2010, is installed(settled) in an old(former) wine-making cellar. In May, 2016, the museum acquires a new space of 430 m ², located on the first floor by adjacent Post office. This development aims to reinforce the attractivité of the museum on the scale of the new big(great) region and to improve the emphasising of its collections and the wealth of its temporary programme planning(programming).

Exhibition halls present big(great) volumes bathed by natural light. In this convivial and bright atmosphere, different spaces offer themselves to the visitors: a cabinet(office) of graphic arts, permanent and temporary spaces of exhibitions(exposures), and a bookshop-shop.

The collection of the museum, strong of more than 460 works, proposes a look to the public on creation from 1970s to our days. She articulates(is expressed) in large sets putting the emphasis over certain periods of the history of art (Abstract Landscape painting, Conceptual Art, Supports/surfaces(Media), Narrative Playing bit parts, current artistic stage(scene)), evacuating any encyclopaedic attempt. Consisted partly of gifts(donations) of artists and of collectors of the region, she(it) offers a focus thereabouts on Supports/surfaces(Media) and the Narrative Playing bit parts.

Thanks to the creation of new reserves in May, 2016, Mrac benefits for five years of a deposit(warehouse) of works of the collection of the National Art Collection of Contemporary Art managed by Cnap. This deposit(warehouse), exceptional all over its scale (170 registered works, that is an increase of 38 % of the collection of the museum) is going to allow to discover collisions(hangings) of collections more various and anchored historically. By this deposit(warehouse), Mrac joins so a prestigious list of French museums for which Cnap agreed to long deposits(warehouses), among which the Centre Pompidou of Paris, Capc of Bordeaux or else the museums of Saint-Etienne or of Grenoble.

In facade of extension, the permanent work of Bruno makes link with the initial building(ship), while proposing a correlation with that of Daniel Buren. With this external work, Mrac, like an open-air museum, becomes a strong element of the urban landscape, calling out(questioning) on their passage to the visitors and to the passer-bys.

Comisaría: Luca Lo Pinto

Exposición concebida en coproducción con el MACRO en Roma (Museo di Arte Contemporanea di Roma)

El artista y diseñador francés la concibió como una Gesamtkunstwerk – una «sinfonía silenciosa», según sus propias palabras – compuesta a partir de un centenar de obras realizadas entre los años 1980 y hoy.

Nathalie Du Pasquier concibe lo real como un catálogo «del cual el menor elemento puede ser transformado y transportado a otro universo». Siempre ha estado fascinada por la relación entre los objetos y el espacio en el que se encuentran. A lo largo de los años, sus experimentos han tomado la forma de pinturas, esculturas, dibujos, maquetas, construcciones, alfombras, libros y cerámicas – siempre en equilibrio entre figuración y abstracción, representación bidimensional y volumen. Su pintura es «ampliada»: juega poéticamente con las complejas armonías de las formas y da vida a los objetos inanimados sin imponer discursos, dejando la interpretación a quien mira. Una pintura a la vez objeto, espacio y medio ambiente, donde ya no se hace la distinción entre la obra de arte y su soporte.

Para Nathalie Du Pasquier, el mecanismo de la exposición es en efecto una herramienta dinámica gracias a la cual puede utilizar sus obras como «materia prima» de nuevas creaciones. Incluir obras que datan de varias décadas y yuxtaponerlas con trabajos de otras épocas le permite eludir los códigos de la retrospectiva y producir una gran instalación única.

En contraste con el enorme volumen disponible, la exposición está instalada a altura humana. Nathalie Du Pasquier trabajó las paredes como si se tratara de enormes lienzos, pintándolas de diferentes colores, y dispuso el espacio para convertirlo en un conjunto dentro del cual el visitante/explorador puede cruzar pinturas, dibujos, grabados y construcciones tridimensionales. Todos estos elementos, reunidos según diferentes lógicas, se responden como instrumentos de un conjunto musical, en una justa colorida que modifica nuestra percepción del espacio que los rodea.

La exposición se celebró en el MACRO, en Roma, en la sección SOLO/MULTI, sección del Museo para la Imaginación Preventiva dedicada a la exploración de las nuevas formas de ver la exposición como medio. Una publicación será coeditada después de estas dos exposiciones.

Acerca de Nathalie Du Pasquier

Nacida en Burdeos en 1957, vive en Milán. Se forma en autodidacta y, muy pronto, viaja por África, Australia y la India, pasando tiempo leyendo y observando otras culturas. En 1979, se instala en Italia, primero en Roma, luego en Milán, donde se encuentra con varios diseñadores que la ponen en el camino de la cultura europea y urbana del siglo XX. En 1981, se convirtió en miembro de Memphis, un grupo de diseñadores para los que diseñó numerosas telas, alfombras y otros objetos. En 1987 decidió dedicarse por completo a la pintura. Se interesa por diversas obras, desde la Antigüedad hasta el siglo XX, realiza pinturas al óleo y convierte rápidamente la naturaleza muerta en el tema central de su producción. Con el tiempo, el artista sustituye los objetos cotidianos que representa en sus pinturas por objetos de madera que construye ella misma. Así es como toma el camino de la abstracción. Su trabajo actual hace dialogar pintura abstracta y construcciones tridimensionales dispuestas en el espacio. Sus últimas exposiciones personales incluyen: BRIC, Mutina for Art, Fiorano Modenese (2019); Fair Game Leipzig, GfZK, Leipzig (2019); Fair Game, MGLC – International Centre of Graphic Arts, Ljubljana (2018); BIG DELPHI, NOTWAYS, AL 2017) y Kunsthalle Wien, Viena (2016).

Entrada libre Sábado 14 mayo, 13:00

