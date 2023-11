MARCHÉ DE NOËL Camplong-d’Aude, 19 novembre 2023, Camplong-d'Aude.

Camplong-d’Aude,Aude

Découvrez la magie du marché de Noël, où artisans talentueux et producteurs locaux vous offrent des créations uniques pour décorations et cadeaux faits main. Réservez votre place pour un délicieux repas du midi avant le 15 novembre, en n’oubliant pas vos couverts pour une expérience authentique.

Ce marché de Noël vous propose également un défilé de mode à 14h30, un bistro mobile offrant des plateaux de fruits de mer frais, et la visite tant attendue du Père Noël.

Une journée pleine de féerie à ne pas manquer !.

2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Camplong-d’Aude 11200 Aude Occitanie



Discover the magic of the Christmas market, where talented artisans and local producers offer unique creations for decorations and handmade gifts. Reserve your place for a delicious lunch before November 15, and don’t forget your cutlery for an authentic experience.

This Christmas market also features a fashion show at 2:30 p.m., a mobile bistro offering fresh seafood platters, and the long-awaited visit of Santa Claus.

A day full of enchantment not to be missed!

Descubra la magia del mercado navideño, donde talentosos artesanos y productores locales ofrecen creaciones únicas para adornos y regalos hechos a mano. Reserve su plaza para disfrutar de un delicioso almuerzo antes del 15 de noviembre, y no olvide sus cubiertos para vivir una experiencia auténtica.

Este mercado navideño también cuenta con un desfile de moda a las 14:30, un bistró móvil que ofrece platos de marisco fresco y la esperada visita de Papá Noel.

Un día lleno de encanto que no debe perderse

Entdecken Sie die Magie des Weihnachtsmarktes, auf dem talentierte Handwerker und lokale Produzenten einzigartige Kreationen für handgemachte Dekorationen und Geschenke anbieten. Reservieren Sie sich bis zum 15. November einen Platz für ein köstliches Mittagessen und vergessen Sie Ihr Besteck nicht, um ein authentisches Erlebnis zu haben.

Dieser Weihnachtsmarkt bietet Ihnen außerdem eine Modenschau um 14:30 Uhr, ein mobiles Bistro mit frischen Meeresfrüchteplatten und den lang ersehnten Besuch des Weihnachtsmannes.

Ein Tag voller Zauberei, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois