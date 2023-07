LES ESTIVALES – COMPAGNIE SOSPESO Camplong-d’Aude, 7 août 2023, Camplong-d'Aude.

Camplong-d’Aude,Aude

La compagnie Sospeso développe son spectacle autour du sensible et de l’expression.

Sospeso en italien signifie « suspendu »..

2023-08-07 21:30:00 fin : 2023-08-07 . .

Camplong-d’Aude 11200 Aude Occitanie



The Sospeso company develops its show around sensibility and expression.

Sospeso in Italian means « suspended ».

La compañía Sospeso desarrolla su espectáculo en torno a la sensibilidad y la expresión.

Sospeso en italiano significa « suspendido ».

Die Compagnie Sospeso entwickelt ihre Aufführungen rund um das Gefühl und den Ausdruck.

Sospeso bedeutet auf Italienisch « schwebend ».

