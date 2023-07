LES ESTIVALES – SPECTACLE COMIQUE INCLASSABLE Camplong-d’Aude, 26 juillet 2023, Camplong-d'Aude.

Camplong-d’Aude,Aude

Debout ! De Stand Up porte le nom et la posture ! Au cours de ce spectacle créé par Mylva et qualifié par elle-même d’inclassable, on retrouve une dizaine de personnages secoués, dépoussiérés de Molière, Shakespeare et de… Mylva. Chacun raconte sa vie, ses ambitions, ses désillusions, ses révolutions, ses conclusions… Rien de grave ! Juste du théâtre, de la dérision et du rire de ouf !.

Camplong-d’Aude 11200 Aude Occitanie



Stand Up! De Stand Up bears the name and the posture! In this show, created by Mylva and described by herself as unclassifiable, we meet up with a dozen shaken-up characters, dusted off from Molière, Shakespeare and… Mylva. Each tells the story of his or her life, ambitions, disillusions, revolutions, conclusions… Nothing serious! Just theater, derision and lots of laughs!

¡Levántate! ¡Stand Up es el nombre y la postura! En este espectáculo, creado por Mylva y calificado por ella misma de inclasificable, encontramos a una docena de personajes sacudidos, desempolvados por Molière, Shakespeare y… Mylva. Cada uno cuenta la historia de su vida, sus ambiciones, sus desilusiones, sus revoluciones, sus conclusiones… ¡Nada serio! Sólo teatro, burlas y ¡muchas risas!

Stand Up! De Stand Up trägt den Namen und die Körperhaltung! Im Laufe dieser von Mylva kreierten und von ihr selbst als unklassifizierbar bezeichneten Aufführung findet man ein Dutzend geschüttelter, entstaubter Charaktere von Molière, Shakespeare und… wieder. Mylva. Jeder erzählt sein Leben, seine Ambitionen, seine Enttäuschungen, seine Revolutionen, seine Schlussfolgerungen… Nichts ist ernst! Nur Theater, Spott und Lachen, dass es eine Freude ist!

