LES ESTIVALES – NIYIRETH ALARCON TRIO Camplong-d’Aude, 24 juillet 2023, Camplong-d'Aude.

Camplong-d’Aude,Aude

Voix d’eau, voix cristalline et profonde qui caresse et verse à nos cœurs les désastres et les joies pures de l’amour ; voix de lumière puissante et douce…

Elle s’en vient éclairer pour nous des trésors musicaux, nous emportant sur son souffle dans l’univers musical de sa Colombie natale, des Andes, et au-delà, de la musique traditionnelle latino-américaine..

A voice of water, a deep, crystalline voice that caresses and pours into our hearts the disasters and pure joys of love; a voice of powerful, gentle light…

She illuminates musical treasures for us, carrying us on her breath into the musical universe of her native Colombia, the Andes, and beyond, traditional Latin American music.

Una voz de agua, una voz cristalina y profunda que acaricia y vierte en nuestros corazones los desastres y las alegrías puras del amor; una voz de luz potente y suave…

Ella nos ilumina tesoros musicales, llevándonos en su aliento al universo musical de su Colombia natal, los Andes, y más allá, la música tradicional latinoamericana.

Eine Stimme aus Wasser, eine kristallklare, tiefe Stimme, die unsere Herzen mit den Katastrophen und den reinen Freuden der Liebe liebkost und übergießt; eine Stimme aus Licht, kraftvoll und sanft…

Sie erleuchtet für uns musikalische Schätze und entführt uns mit ihrem Atem in die Welt der Musik ihrer Heimat Kolumbien, der Anden und darüber hinaus in die Welt der traditionellen lateinamerikanischen Musik.

