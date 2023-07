LES ESTIVALES – LLAMP TE FRIGUI Camplong-d’Aude, 19 juillet 2023, Camplong-d'Aude.

Camplong-d’Aude,Aude

Llamp te frigui s’est créé en 2010 par des militants catalanistes de la primera hora.

Répertoire varié qui va de la chanson Reggae en passant par le swing et le rock..

2023-07-19 21:30:00 fin : 2023-07-19 . .

Camplong-d’Aude 11200 Aude Occitanie



Llamp te frigui was formed in 2010 by Catalan activists from la primera hora.

Their varied repertoire ranges from reggae to swing and rock.

Llamp te frigui se formó en 2010 por activistas catalanes de la primera hora.

Su variado repertorio abarca desde el reggae hasta el swing y el rock.

Llamp te frigui wurde 2010 von katalanischen Aktivisten der Primera Hora gegründet.

Vielfältiges Repertoire, das von Reggae-Songs über Swing bis hin zu Rock reicht.

Mise à jour le 2023-07-13 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois