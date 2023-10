Randonnée Pédestre CAMPISTROUS Campistrous, 22 octobre 2023, Campistrous.

Campistrous,Hautes-Pyrénées

Trois parcours vous seront proposés :

– 5km : Rando Famille

– 10km : pour les amateurs en herbe

– 20km : randonneurs de l’extrême

Le départ sera donné à 9h à la place de la Mairie. Un ravitaillement sera proposé sur les parcours 10 et 20 km.

Libre participation

Restauration sur place type plateau repas.

2023-10-22 09:00:00 fin : 2023-10-22 . .

CAMPISTROUS à la place de la Mairie

Campistrous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Three routes are available:

– 5km: Family hike

– 10km: for budding amateurs

– 20km: extreme hikers

Start at 9 a.m. in Place de la Mairie. Refreshments will be available on the 10km and 20km routes.

Free participation

Catering on site

Hay tres rutas para elegir:

– 5km: caminata familiar

– 10 km: para excursionistas principiantes

– 20 km: senderistas extremos

La salida tendrá lugar a las 9.00 h en la plaza de la Mairie. Habrá refrigerios en los recorridos de 10 y 20 km.

Participación gratuita

Restauración in situ (bandejas de comida)

Es werden Ihnen drei Strecken angeboten:

– 5km: Rando Famille (Familienwanderung)

– 10km: für angehende Amateure

– 20km: Extremwanderer

Der Start erfolgt um 9 Uhr auf dem Rathausplatz. Auf den Strecken 10 und 20 km wird eine Verpflegung angeboten.

Die Teilnahme ist frei

Verpflegung vor Ort Typ Mahlzeitentablett

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65