VIENS PROFITER D’UN SÉJOUR AU BORD DE L’EAU!

C’est à quelques centaines de mètres de la plage que tu passeras un séjour unique au camping de Larmor-Plage.

Nous serons hébergés au camping VVF de la Fontaine. Au cours du séjour, tu auras l’occasion de découvrir la pratique de différentes activités nautiques qui seront définies avant de partir par l’équipe d’animation par le biais du centre nautique de Kerguelen: le paddle géant, le kayak de mer, ou le dériveur pour les plus jeunes. Ces activités pourront être modifiées par le prestataire.

Des baignades seront organisées durant la semaine ainsi que diverses activités, grand jeux etc. Le programme d’activités sera établi chaque semaine, en fonction de tes envies !

Tu découvriras aussi les nombreuses veillées proposées par une équipe d’animation motivée ainsi que des grands jeux et autres surprises.

Camping VVF rue du quéhello Larmor-Plage 56260 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « fd.morbihan@famillesrurales.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T17:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00