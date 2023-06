Un jour, Un défi camping villemoisan Val-d’Erdre-Auxence, 21 août 2023, Val-d'Erdre-Auxence.

Un jour, Un défi 21 – 25 août camping villemoisan Un tarif est appliqué en fonction du quotient familial: 117€ pour les quotients inférieurs à 600 jusqu’à 137€ pour les quotients supérieurs à 1500

Un séjour ludique où la nature, les apprentissages en tout genre comme construire une cabane, se repérer, dormir à la belle étoile… et la sensibilisation à l’environnement sont au cœur du séjour. C’est cette expérience unique que nous vous proposons avec chaque jour un défi différent à relever.

Au programme :

– Des activités manuelles et culturelles autour de la nature

– Un parcours aventure

– La baignade et des jeux d’eau

– Des grands jeux et Olympiades

Chaque journée se terminera par une veillée, festive ou calme et des surprises .

camping villemoisan Le Belliard, 49370 Villemoisan Val-d'Erdre-Auxence 49370 Villemoisan Maine-et-Loire Pays de la Loire

