Séjour nature au ValJoly Camping valjoly Eppe-Sauvage, 28 août 2023, Eppe-Sauvage.

Séjour nature au ValJoly 28 août – 1 septembre Camping valjoly de 29€ à 65€ selon le quotient familial

La Maison pour Tous de La Gorgue organise 2 séjours durant l’été destinés aux 11-17 ans.

Au programme: découverte de l’environnement (faune et flore), activités sportives de plein air et bien sûr grand jeux et veillés accompagneront les ados pendant toute la semaine!

Camping valjoly 59132 Valjoly Eppe-Sauvage 59132 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328438990 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T09:00:00+02:00 – 2023-08-28T23:59:00+02:00

2023-09-01T00:00:00+02:00 – 2023-09-01T17:00:00+02:00

sport de nature randonnées