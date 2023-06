Corse 2 camping trinité Bonifacio Bonifacio, 10 juillet 2023, Bonifacio.

Corse 2 10 – 24 juillet camping trinité Bonifacio Sur inscription et tarif selon les revenus de la famille

Séjour itinérant et sportif de 15 jours, « sac à dos » à pied ou en bus locaux, qui offre une occasion unique de découvrir l’île de beauté dans des conditions originales respectant à la fois le rythme des participants tout en favorisant une activité sportive et de loisirs très dynamique. Ce voyage demande un engagement sportif et une coopération de tout instant pour que la vie de groupe soit harmonieuse.

Les équipes d’animation sont particulièrement attentives à ce que chaque jeune soit mobilisé dans une dynamique de progrès d’engagement au bon déroulement de son séjour.

camping trinité Bonifacio route de Sartène 20169 BONIFACIO Bonifacio 20169 Corse-du-Sud Corse

nature ecocitoyen