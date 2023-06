Séjour Pointe du Médoc Camping Sunélia La pointe du Médoc Le Verdon-sur-Mer, 28 août 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Séjour Pointe du Médoc 28 août – 1 septembre Camping Sunélia La pointe du Médoc

Durant ce séjour, les activités offrent la possibilité aux enfants et aux jeunes de renforcer savoirs et compétences dans un cadre ludique tout en vivant des expériences collectives et en découvrant des patrimoines culturel et naturel souvent exceptionnels.

Les Colos apprenantes poursuivent un triple objectif :

Social, en favorisant le départ en vacances de mineurs notamment de milieux modestes et en rendant possibles les rencontres entre pairs de différents horizons ;

Educatif, en permettant aux participants d’acquérir ou de consolider des connaissances et des compétences par des démarches et des méthodes d’éducation populaire assurant un haut niveau de qualité éducative ;

Culturel, par la découverte de territoires et d’activités proposées dans le cadre sécurisé des accueils collectifs de mineurs au sein desquels ces derniers apprennent les règles de la vie en commun et partagent des valeurs de tolérance et de laïcité.

Pour ce faire nous prévoyons un séjour à l’océan sur la commune du Verdon sur mer. Tout au long de ces 5 jours les enfants vont découvrir la vie dans un camping proposant de multiples activités sportives, deux airs de jeux, un mini golf, deux piscines dont une avec toboggans aquatiques. Ils vont aussi découvrir les plages de la Chambrette ainsi que celle de Saint-Nicolas. La première se situe non loin du port du Verdon et bénéficie d’une mer calme avec des vaguelettes et d’une plage au sable fin. La seconde offre l’accès a trois piscine d’eau de mer qui se crée naturellement avec la digue construite lors de la deuxième guerre mondiale.

En effet, en plus de bénéficier d’un cadre exceptionnel les enfants vont voyager dans le temps car ces plages sont des livres d’histoire grandeur nature. De plus nous aurons l’occasion d’aller visiter le phare de Cordouan classée au patrimoine de l’UNESCO, ce monument historique fut construit au entre 1587 et 1610 et sera explorer par les enfants au court d’une chasse au trésor mémorable.

Pour se rendre au phare nous ferons une balade en bateau au cours de laquelle nous en apprendrons plus sur la mer, ses marées, sa faunes et ses secrets. Aussi il sera prévu une initiation au surf en deux séances avec l’association Fishandfriend qui est sensible à la préservation de son littoral. Pour cela cette structure propose une sensibilisation à l’écocitoyenneté à chaque fin de leçon en ramassant des déchets sur la plage qui malheureusement ne manque pas pendant certaines marées.

Enfin, nous ferons une journée au zoo de la Palmyre qui à pour vocation la préservation des espèces, et permettra aux enfants de découvrir des animaux qu’ils n’auraient jamais imaginés et de les sensibiliser à leurs préservations et protections.

Camping Sunélia La pointe du Médoc 18 rue Ausone 33123 Le Verdon sur Mer Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T09:00:00+02:00 – 2023-08-28T19:30:00+02:00

2023-09-01T09:00:00+02:00 – 2023-09-01T19:30:00+02:00