Séjour ados à Avallon 17 – 21 juillet Camping Sous Roche d’Avallon 2,50 € à 17 € par jour selon QF

Pour ce séjour, nous choisi Avallon : petite ville de Bourgogne, dans le parc naturel du Morvan. Elle est traversée par une petite rivière « Le Cousin », elle possède un joli cœur historique avec de vieilles maisons à colombages, un office de tourisme, un jardin public, un marché, et un musée, entre autres.

L’intérêt de ce choix est la proximité avec la nature, avec des lieux culturels différents de ce que l’on connait en région centre. Proximité également d’un parc de loisir centré sur une ancienne carrière de pierres blanches dans un lieu naturel : Les Grottes de Champs Retard. S’ajoutent ainsi des possibilités d’activités physiques et sportives.

Ce séjour nous permettra d’avoir un lien entre découverte de l’environnement, la culture, la nature et le plaisir via la visite du village, des randonnées, des jeux. Des activités tel que l’escalade des roches, du canoé, sont prévues pour ajouter un peu d’aventure.

Camping Sous Roche d'Avallon rue sous roche 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T20:00:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:00:00+02:00

