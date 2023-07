Séjour culturel à la découverte de la Normandie Camping sous les pommiers Formigny La Bataille, 17 juillet 2023, Formigny La Bataille.

Séjour culturel à la découverte de la Normandie 17 et 23 juillet Camping sous les pommiers

Cinq jours pour découvrir la Normandie.

Au fil des visites et sous forme ludique, notre programme nous emmènera à la découverte, et ses lieux emblématiques !

Les visites au programme :

La cité de la Mer pour plonger dans les profondeurs avec les aquariums et autres activités sur la découverte des grands fonds.

La visite du Mont saint Michel en vous laissant transporter à l’époque médiévale et poursuivre sa visite en montant les remparts de la cité médiévale qui vous aménera jusqu’à l’abbaye. Une visite guidée de la baie est également prévue.

Les plages de Omaha Beach figurent parmi les sites incontournables du débarquement en Normandie qui sont aussi très larges et plates avec des falaises qui surplombent. Le nouveau musée du Débarquement, ouvert en 2023 !

Escapade à Deauville ville qui régorge de sites emblématiques. Balade emblématique sur la promenade des planches, cette promenade existe depuis la fin des années 1800.

Sans oublier l’animation typique d’un séjour de vacances : les veillées, les activités fils rouges, les copains, les chants, -des temps quotidiens d’écriture du journal de la colo, les sorties plages … !

Aller/retour en autocar. Déplacement sur place grâce à l’autocar.

Camping sous les pommiers rue du pont de la barre 14710 trevieres Formigny La Bataille 14710 Formigny Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 84 35 66 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@kergomard.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.kergomard.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:30:00+02:00 – 2023-07-17T14:30:00+02:00

2023-07-23T10:30:00+02:00 – 2023-07-23T14:30:00+02:00

sejour culture

académie de Normandie