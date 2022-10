Dia de los Muertos camping soulhol, 24 octobre 2022, Saint-Céré.

Dia de los Muertos 24 – 30 octobre camping soulhol

500€ le séjour + 5€/jour/enfant + Adhésion de 17€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping soulhol Quai Salesses 46400 saint-céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

Ce séjour met à l’honneur la fête des morts mexicaine!

Venez passer une semaine auprès d’animateurs aux différentes spécialisations pour créer une maison hantée unique aux couleurs de la calavera!

Du lundi au dimanche, vous serez dans la confection de décors, la danse le théâtre et autres surprises avec des jeunes entre 12 et 17 ans.

Le couchage se fera au camping de soulhol dans des mobil-home chauffés, et nous ménerons nos activités sur plusieurs endroits dont la maison des consuls à St-Céré.

Le but sera d’ouvrir cette maison hantée au public et de l’animer sur le vendedi et le samedi!



2022-10-24T09:30:00+02:00

2022-10-30T11:00:00+01:00

