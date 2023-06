Séjour Pause and Chill 14-17 ans Camping « Soleil Levant » lac de Pareloup Canet-de-Salars, 31 juillet 2023, Canet-de-Salars.

Séjour Pause and Chill 14-17 ans 31 juillet – 4 août Camping « Soleil Levant » lac de Pareloup familles éligibles « colos apprenantes » : gratuité / familles non-éligibles : 180 €.

Cette année nous proposons aux enfants âgés de 14 à 17 ans un séjour du 31 juillet au 04 août 2023. Le groupe sera composé de 16 enfants. Les jeunes seront majoritairement issus de la Communauté de communes.

L’équipe d’animation sera composée de 2 animateurs.

Nous logerons sous tentes au camping « Soleil Levant » à Canet-de-Salars au lac de Pareloup. Celui-ci se trouve dans l’Aveyron, entre Rodez et Millau sur le plateau du Lévézou. Situé à 800m d’altitude, le lac possède à lui seul 130 km, c’est une véritable mer intérieure entourée de champs colorés et de campings.

Il est le 5ème plus grand lac artificiel de France. Les nombreux bras et anses attirent les passionnés de pêche aux carnassiers qui y ferrent sandres et brochets.

Nous partirons avec 2 minibus du service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes Sor-et-Agout, que nous garderons à disposition pour toute la durée du séjour. Ils serviront à se déplacer pour se rendre sur les lieux d’activités proches du camping, réapprovisionner le campement en alimentation…

Deux adultes avec un véhicule supplémentaire sont prévus afin d’effectuer les transferts des enfants dans les conditions règlementaires et les obligations du code de la route en matière de transport d’enfants.

La thématique abordée sera à dominante physique et sportive.

Différents temps seront mis en place. Des temps d’activités structurés en matinée, après-midi et soirée. Et des temps de vie quotidienne qui seront animés afin de renforcer les apprentissages et de permettre à chacun d’exprimer son vécu, son opinion. Des temps informels de partage, d’échanges, d’autoconstruction où chaque individu peut trouver sa place dans le groupe.

Tous ces temps de vie collectifs participent à la fois à évaluer le séjour tout au long de son déroulé, mais également avec les enfants à communiquer aux familles, par procuration la réalité d’un quotidien.

Camping « Soleil Levant » lac de Pareloup canet de salars Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie
http://www.communautesoragout.fr
actionjeunesse@communautesoragout.fr
07.62.03.82.37

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T07:30:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:30:00+02:00

