Découverte de la Baie du Mont Saint Michel, de son patrimoine et de son environnement naturel.

Du 10 au 14 juillet, les adolescents du Service Jeunesse de Montrésor vont découvrir l’Abbaye du Mont Saint Michel, mais également la Baie grâce à une visite par un guide certifié, apprendre à reconnaître la faune et la flore et comment la préserver.

Ils prendront aussi le bateau pour participer à l’observation des cétacés de la Baie de Cancale grâce à l’association naturaliste Al Lark. Cette sortie en mer sera suivie d’une visite de la ville de Cancale.

Et enfin, ils passeront une journée dans un parc d’attractions.

Camping Servon Servon Servon 50170 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lochessudtouraine.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T22:30:00+02:00

2023-07-14T08:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00

Mont saint michel mer

ALSH ados Montrésor