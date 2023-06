SEJOUR A BABORD Camping Sandaya La Grande Côte La Barre-de-Monts, 24 juillet 2023, La Barre-de-Monts.

SEJOUR A BABORD 24 – 28 juillet Camping Sandaya La Grande Côte Sur inscription

Durant ce séjour à la mer à La Barre de Mont les enfants découvriront le fonctionnement du vent (le vent réel, le vent relatif et le vent apparent) en faisant voler un cerf-volant (qu’ils construiront en matériel de récupération) et en dirigeant un char à voile. Nous demanderons aux parents et aux enfants, en amont du séjour, de récupérer du matériel pour créer leurs propres cerfs-volants pour le ramener sur le séjour. L’objectif est de solidifier le lien parents/enfant, de tester un prototype de cerf-volant et de se challenger aux autres. Les animateurs prépareront également leur prototype L’apprentissage du char à voile sur la plage de la Fromentine avec un moniteur diplômé favorisera la communication entre le binôme d’enfant qui le pilotera, favorisera la confiance mutuelle, l’entraide et la coopération.

Grâce aux différentes sorties prévues en bord de mer, les enfants découvriront le milieu marin, ses végétaux et sa faune en apprenant à la respecter.

Suite à leurs observations, les enfants créeront un livret de découverte (en dessinant ce qu’ils voient et trouvent sur la plage, dans les dunes, dans les rochers, dans la mer) qui les aidera à élargir leurs connaissances et leurs savoirs afin de créer un souvenir durable et utile par exemple pour leurs prochaines sorties au bord de mer.

Une (ou deux selon l’envie des enfants) sortie(s) pêche à pied au passage du Gois est prévue avec l’objectif de découvrir la faune qui y habite (coquillages, crustacés…), la règlementation en vigueur de la pêche à pied afin de mieux comprendre et respecter ce milieu naturel.

Des baignades dans la mer seront encadrées par une BAFA Surveillante de Baignade.

Camping Sandaya La Grande Côte Rte de la Grande Côte, 85550 La Barre-de-Monts La Barre-de-Monts 85550 Fromentine Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:30:00+02:00

baignade plage

freepix