Itinérant sur l'Ile de Beauté Camping San Rocco Saint-Florent, 19 juillet 2023, Saint-Florent.

L’Ile de Beauté regorge de couleurs, d’odeurs et de paysages magnifiques. Autant de contrastes sur une seule ile où mer, montagne, chaleur et beauté se côtoient pour notre plus grand plaisir et pour satisfaire nos envies de découverte et d’évasion

Une découverte de l’Ile du Nord au Sud. Un itinéraire riche en exploration !!! Parmi les incontournables, le col de Teghime donnant sur le « Saint Tropez Corse », la traversée du désert des Agriates entre Calvi et l’Ile Rousse, le magnifique Lac de Nino au cœur de l’Ile, les Calanques de Piana et les jolies plages de sable sur Cargèse, sans oublier les festivités locales et animations nocturnes de villes.

Tout un programme, alliant activités sportives de pleine nature, de découvertes, culturelles, sans oublier le shopping et le farniente, pour une bonne odeur de vacances !!!

Un séjour d’initiation au voyage, alliant responsabilité et autonomie, pour s’épanouir à son rythme et selon ses envies, pour partager des moments inoubliables au quotidien, dans un cadre naturel magnifique

