Vienne dynamique Camping Saint Cyr, 23 juillet 2023, Beaumont Saint-Cyr. Vienne dynamique 23 – 29 juillet Camping Saint Cyr 535 Ton séjour Rejoins-nous dans la Vienne, où tu passeras une journée d’émerveillement au parc du Futuroscope ! De nombreuses activités ludiques et sportives rythmeront ton séjour : parcours dans les arbres Avent’thuré, espace aquatique « Aquazone Wipeout », une séance de paddle, mais aussi des moments de détente et des baignades. Cadre de vie Hébergement en camping aménagé sous tentes. Formalités Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques Camping Saint Cyr beaumont st cyr Beaumont Saint-Cyr 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-poitiers.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 45 24 34 »}, {« type »: « email », « value »: « aroeven.poitiers@aroeven.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T08:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

2023-07-29T00:00:00+02:00 – 2023-07-29T19:00:00+02:00 parc du futuroscope sport Aroeven Poitou-Charentes – Vienne Dymanique

