COCKTAIL AVENTURES Camping Saint Cyr, 9 juillet 2023, Beaumont Saint-Cyr.

Ton séjour

Viens vivre un max d’aventures dans un cadre naturel, au parc de Saint Cyr.

Ton terrain de jeux sera tout d’abord l’eau avec des baignades quotidiennes, le stand up Paddle et l’Aquazone W où ton sens de l’équilibre et ta coordination te seront utiles pour réussir tes défis. Ensuite, la terre avec un escape game et des séances d’équitation où ta détermination, ton agilité et une cohésion de groupe te serviront à remplir tes missions. Et pour finir, l’air avec le Futuroscope où tu découvriras de nouvelles sensations !!!

Rejoins-nous vite pour des moments riches d’échanges et de complicité lors des activités et des veillées qui rythmeront le séjour.

Cadre de vie

Séjour sur les bords de la Vienne.

Hébergement en campings aménagés sous tente.

Formalités

Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques

