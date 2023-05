Les apprentis aventuriers Camping Robinson, 17 juillet 2023, La Guerche-sur-l'Aubois.

Les apprentis aventuriers 17 – 21 juillet Camping Robinson 20€ sur inscription

Séjour prévu du 17/07/23 au 2/07/23 (5 jours/4 nuits).

A la Guerche sur l’Aubois (18).

L’hébergement sera sous tente en gestion de vie quotidienne faite par le groupe (gestion libre).

L’effectif prévisionnel sera de 16 enfants (6/12 ans).

L’équipe sera composée d’ 1 animateur et d’une direction soit 2 encadrants.

Le transport sera assuré avec 2 minibus (1 centre social+ 1 location)

Camping Robinson 2 rue de Couvache 18150 la Guerche sur l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0386393399 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cs-donzy.fr »}, {« type »: « email », « value »: « cs-donziais@cs-donzy.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:58:00+02:00

faune flore