Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Séjour mer à Leucate Camping Rives des Corbières Leucate Leucate Catégories d’Évènement: Aude

Leucate Séjour mer à Leucate Camping Rives des Corbières Leucate, 10 juillet 2023, Leucate. Séjour mer à Leucate 10 – 14 juillet Camping Rives des Corbières 160€ Séjour de 5 jours et 4 nuits au camping Rives des Corbières à Part Leucate

Au programme: Visite du Lydia, randonnée palmée, aqualand, visite du village, piscine, baignade, vie quotidienne, rigolades et surtout de bons souvenirs Camping Rives des Corbières 800 avenue Georges Candilis 11370 Leucate Leucate 11370 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « nadege.olvera@couserans-pyrenees.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561964734 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T18:00:00+02:00 mer leucate CC Couserans Pyrénes Détails Catégories d’Évènement: Aude, Leucate Autres Lieu Camping Rives des Corbières Adresse 800 avenue Georges Candilis 11370 Leucate Ville Leucate Departement Aude Age min 8 Age max 11 Lieu Ville Camping Rives des Corbières Leucate

Camping Rives des Corbières Leucate Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leucate/

Séjour mer à Leucate Camping Rives des Corbières Leucate 2023-07-10 was last modified: by Séjour mer à Leucate Camping Rives des Corbières Leucate Camping Rives des Corbières Leucate 10 juillet 2023