Fête de la Musique au camping Quercy Vancances Camping Quercy Vacances Saint-Pierre-Lafeuille, 21 juin 2023, Saint-Pierre-Lafeuille.

Saint-Pierre-Lafeuille,Lot

Le groupe Clin d’Œil, composé de quatre musiciens et chanteurs animera cette soirée avec de la variété française, de la musique des années 80, du rock, de la pop et de la samba.

Pour le repas, la réservation est obligatoire..

2023-06-21 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

Camping Quercy Vacances

Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie



The four-piece group Clin d’il will entertain with French variety, 80s music, rock, pop and samba.

Reservations are required for the meal.

El grupo Clin d’il, formado por cuatro músicos y cantantes, amenizará la velada con variedades francesas, música de los 80, rock, pop y samba.

Es imprescindible reservar mesa para la cena.

Die Gruppe Clin d’?il, die aus vier Musikern und Sängern besteht, wird diesen Abend mit französischer Varietät, Musik der 80er Jahre, Rock, Pop und Samba gestalten.

Für das Essen ist eine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie