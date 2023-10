Récits et souvenirs de vacances à Villefavard 1913-2023 Camping privé Villefavard, 23 octobre 2023, Villefavard.

Le séjour va se dérouler du 23 au 27 octobre à la ferme de VILLEFAVARD. Ce séjour va s’adresser à des enfants de 7 à 12 ans. Il va se dérouler en pension complète.

Au travers ce séjour, les enfants vont apprendre et identifier des monuments du patrimoine du Limousin, au travers de photos. Tous ces acquis sont importants pour leur avenir. Un travail va être effectué sur notre planète. Quel futur pour l’orange bleue?. Tout en s’immergeant dans un milieu naturel,un regard affuté est porté sur la biodiversité, la faune et la flore de notre région. Un rapide tour sur le patrimoine historique et naturel de la Ferme de Villefavard est abordé par la compétence d’un photographe professionnel, qui va animer des ateliers pour les enfants. Une sensibilisation à l’image nécessaire va les faire voyager à travers le temps. Des intervenants divers vont être mobilsés sur le projet: un photographe-auteur, Christophe GOUSSARD, Karim FEDDAL, poète-slameur et Claire TINGAUD, plasticienne.

Les séquences artisitques seront rythmées par des petites activités dans les champs et les bois à l’image des randonnées contées. Le but de ce séjour est de tisser un lien entre deux époques dans un même lieu. Ce qui permettra d’appréhender la diversité des regards et ainsi de réfléchir à l’émergence de nouveaux récits pensés par les enfants de Beaubreuil Vacances Loisirs et les jeunes du Pôle Jeunesse de la Communauté, afin de favoriser le croisement des regards et des expériences.

Les enfants feront une visite au moulin de la Semme. Le propriétaire, montrera comment la force de l’eau était utilisée pour applatir et moudre les grains. Ils auront aussi la possibilité de découvrir un atelier pain, qui passera par la fabrication de la pâte jusqu’à la cuisson.

Chaque groupe d’enfants, réparti par trois, seront responsables de leurs chambres et devront respecter le materiel et le lieu qui nous sera mis à disposition. Les encadrants veilleront aux respects du cadre et des règles de vie.

Encadrement:

Une directrice de séjour: Caroline MANNAT

un animateur Lucas DAVO

Christophe GOUSSARD, photographe-auteur

Karim FEDDAL, poète-slameur

Claire TINGAUD, plasticienne

Alexis MAZADE Responsable de l’action culturelle et de la communication

