Sport et Nature Camping Port Ribouet, 11 avril 2022, La Jaille-Yvon. Sport et Nature 11 – 15 avril Camping Port Ribouet dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping Port Ribouet Route de la Mayenne, 49220 la jaille Yvon La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire Thématique PATRIMOINE : Découverte du village de la Jaille Yvon (2h) avec les animateurs de l’équipe séjour

Thématique ENVIRONNEMENT et DÉVELOPPEMENT DURABLE : Apprentissages circuit-court / bien mangé avec la ferme des 5 saules et le traiteur

Gautier, Atelier cuisine (1h30 / jour) équilibré – végétarien avec animateurs (Petit déj et mise en table), veillée nature (2h) en lien avec l’éducateur

environnement

Thématique SPORT : vtt 2h/jeune, Accrobranche (2h), Tir à l’arc et sarbacane ( 1h30/jeune), escalade ( 2h/jeune) avec les éducateurs sportifs Anjou

Sport Nature

Thématique ÉCRITURE et NUMÉRIQUE : Carnet de bord des sportifs (30min/jour), photos numériques et publications facebook (30min/jour) faites

avec les animateurs de l’équipe séjour

Autres loisirs : grands jeux

Lieu Camping Port Ribouet Adresse Route de la Mayenne, 49220 la jaille Yvon Ville La Jaille-Yvon Age minimum 6 Age maximum 10

