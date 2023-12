FETE VOTIVE DU PONT DE MONTVERT Camping Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 26 juillet 2024 07:00, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Venez passer un weekend festif au Pont de Montvert !!

>Vendredi 28 juillet :

– Dès 9h : Tournée des fougasses dans les hameaux alentours

– 19h : apéritif musical et déguisé

– 22h30 : Soirée cabaret déguisée avec un show de la Grande Parade ( music….

2024-07-26 fin : 2024-07-28

Camping

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Come and spend a festive weekend in Pont de Montvert!

>Friday July 28 :

– From 9am: Fougasse tour of the surrounding hamlets

– 7pm: Musical aperitif in disguise

– 10:30pm: Disguised cabaret evening with a show by the Grande Parade (music…

¡Venga a pasar un fin de semana festivo en Pont de Montvert!

>Viernes 28 de julio :

– A partir de las 9:00 h: Recorrido en Fougasse por las aldeas de los alrededores

– 19 h: Aperitivo musical y de disfraces

– 22.30 h: Noche de cabaret disfrazado con espectáculo de la Grande Parade (música…

Verbringen Sie ein festliches Wochenende in Le Pont de Montvert!!!

>Freitag, 28. Juli :

– Ab 9 Uhr: Fougasse-Tour durch die umliegenden Weiler

– 19 Uhr: Musikalischer und verkleideter Aperitif

– 22.30 Uhr: Verkleideter Kabarettabend mit einer Show der Grande Parade ( Musik…

