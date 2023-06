Camp de scoutisme en Bretagne camping pont de l’étang Pléhérel-Plage, 14 juillet 2022, Pléhérel-Plage.

Camp de scoutisme en Bretagne 15 – 29 juillet 2022 camping pont de l’étang 600€ + frais d’adhésion

Les Eclaireuses Eclaireurs de France de Talant (21) organisent un camp de scoutisme près de Pléherel-plage du 15 au 29 juillet. Ce séjour est ouvert à tous entre 6 et 17 ans.

Au cours de ce séjour les enfants et les jeunes vont découvrir la vie en collectivité, la solidarité, le travail d’équipe, la coopération. Ils participent à la vie du camp en réalisant différents services : cuisine, rangement, vaisselle, etc. Les enfants et jeunes gagnent ainsi en autonomie.

Les enfants et jeunes vont pouvoir découvrir leur environnement et les paysages de Bretagne et seront sensbilisés à sa protection de manière ludique. Des actions en faveur de la protection de notre environnement sont réalisées quotidiennement : tri des déchets, économie d’eau, etc. Il seront également invités à observer leur environnement, afin de pouvoir le comprendre.

Les enfants et les jeunes vont pouvoir dormir sous tente, cuisiner sur feu de bois, faires de randonnées. Des activités de loisirs créatifs et d’expression sont organsiées.

Des grands jeux seront également proposés.

camping pont de l’étang Pléhérel-Plage, 22240 Fréhel Pléhérel-Plage 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.eedftalant.fr »}, {« type »: « email », « value »: « granvigne@eedftalant.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-15T00:00:00+02:00 – 2022-07-15T23:59:00+02:00

2022-07-29T00:00:00+02:00 – 2022-07-29T23:59:00+02:00

nature scoutisme