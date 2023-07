SEJOUR DANS LE VENT CAMPING PISSEVACHES Saint-Pierre-la-Mer, 17 juillet 2023, Saint-Pierre-la-Mer.

SEJOUR DANS LE VENT 17 – 21 juillet CAMPING PISSEVACHES

Apprivoiser le vent et ainsi découvrir des notions scientifiques sous un angle ludique !

Entre gestion de la vie collective et découverte d’activité créatives , sportives scientifiques et de détente les enfants vont adorer cette semaine au soleil !

CAMPING PISSEVACHES boulevard des Embruns Saint-Pierre-la-Mer 11560 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0763752463 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:00:00+02:00