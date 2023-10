Sport et Nature en Camargue Camping Paradis la Brise de Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer, 23 octobre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Sport et Nature en Camargue 23 – 27 octobre Camping Paradis la Brise de Camargue Sur inscriptions

Ce séjour “Sport et Nature en Camargues” représente un temps fort pour le développement et la socialisation en faveur des jeunes qui ne sont jamais partis en séjour. Il permettra à chaque jeune de trouver son propre épanouissement dans le plaisir, la rencontre et la découverte d’un nouveau territoire : la Camargue.

Les activités proposées durant le séjour s’inscrivent dans les thématiques dominantes suivantes :

> La citoyenneté et la vie civique

> Les activités physiques et sportives

– Choix des jeux hors activités sportives tels que volley, pétanque, en s’appuyant sur les dispositifs prévus sur le camping.

Les jeunes seront acteurs de leur séjour.

Camping Paradis la Brise de Camargue Rue Marcel Carrière, 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490352427 »}, {« type »: « email », « value »: « agc.jeunesse2@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T11:30:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:58:00+02:00